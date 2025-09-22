Суэцкий канал открыл акулам коридор в Средиземное море

Изменение климата оказывает негативное влияние на безопасность морских пляжей, ставя под угрозу здоровье и благополучие отдыхающих. Об этом заявил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук Филипп Сапожников, чьи слова приводит РИА «Новости».

По мнению учёного, ситуация складывается таким образом, что в ближайшем будущем отдых в бассейнах при отелях, будь то в Египте или на российских курортах, станет более безопасным, спокойным и полезным для здоровья, чем купание в море.

Сапожников объясняет это увеличением числа случаев появления акул и ядовитых медуз в прибрежных зонах популярных курортов, что делает морские пляжи менее привлекательными и более рискованными для отдыхающих.

После прорытия Суэцкого канала и изменения миграционных путей крупных рыб в Красном море появились акулы. Суэцкий канал — бесшлюзовой канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря. Это кратчайший водный путь между Атлантическим и Индийским океанами, сокращающий расстояние на 8-15 тыс. км по сравнению с маршрутом вокруг Африки. Канал был открыт для судоходства в 1869 году.