6 сентября, 14:06

Акула разорвала на куски 57-летнего сёрфера у берега в Австралии

Mirror: В Австралии акула убила мастера по сёрфингу в ста метрах от берега

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoshooter2015

В субботнее утро, около десяти часов, спокойствие океана у одного из самых известных пляжей Сиднея было нарушено страшной смертью сёрфера, которого в ста метрах от берега разорвала акула. Об этом сообщает издание Mirror.

57-летний Меркури Псиллакис облагал богатым опытом в сёрфинге. Несмотря на оперативную помощь со стороны товарищей по волнам, которые вытащили пострадавшего на сушу и пытались провести реанимацию, спасти жизнь спортсмена не удалось. Инспектор Стюарт Томсон отметил, что у Меркури остались жена и маленькая дочь.

Власти приняли решение временно закрыть пляж и прилегающие к нему акватории между Манли и Нэрраби для купания минимум на сутки. Эксперты приступят к изучению обстоятельств инцидента и постараются определить вид акулы, причастной к нападению.

Ранее Life.ru рассказывал, как рыбак на Сахалине поймал сразу четырёх акул в 700 метрах от берега, близ села Охотское. Эксперты считают, что хищники подплыли так близко из-за аномальной жары.

