Акула разорвала на куски 57-летнего сёрфера у берега в Австралии

В субботнее утро, около десяти часов, спокойствие океана у одного из самых известных пляжей Сиднея было нарушено страшной смертью сёрфера, которого в ста метрах от берега разорвала акула. Об этом сообщает издание Mirror.

57-летний Меркури Псиллакис облагал богатым опытом в сёрфинге. Несмотря на оперативную помощь со стороны товарищей по волнам, которые вытащили пострадавшего на сушу и пытались провести реанимацию, спасти жизнь спортсмена не удалось. Инспектор Стюарт Томсон отметил, что у Меркури остались жена и маленькая дочь.

Власти приняли решение временно закрыть пляж и прилегающие к нему акватории между Манли и Нэрраби для купания минимум на сутки. Эксперты приступят к изучению обстоятельств инцидента и постараются определить вид акулы, причастной к нападению.