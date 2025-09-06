Акула разорвала на куски 57-летнего сёрфера у берега в Австралии
Mirror: В Австралии акула убила мастера по сёрфингу в ста метрах от берега
В субботнее утро, около десяти часов, спокойствие океана у одного из самых известных пляжей Сиднея было нарушено страшной смертью сёрфера, которого в ста метрах от берега разорвала акула. Об этом сообщает издание Mirror.
57-летний Меркури Псиллакис облагал богатым опытом в сёрфинге. Несмотря на оперативную помощь со стороны товарищей по волнам, которые вытащили пострадавшего на сушу и пытались провести реанимацию, спасти жизнь спортсмена не удалось. Инспектор Стюарт Томсон отметил, что у Меркури остались жена и маленькая дочь.
Власти приняли решение временно закрыть пляж и прилегающие к нему акватории между Манли и Нэрраби для купания минимум на сутки. Эксперты приступят к изучению обстоятельств инцидента и постараются определить вид акулы, причастной к нападению.
