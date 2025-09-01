В Папуа-Новой Гвинее поймали акулу-призрака, исчезнувшую полвека назад

Редчайшую акулу гоголию, которую учёные не видели с 1970 года, вновь поймали в Папуа-Новой Гвинее. Как сообщает Smithsonian Magazine, находку называют сенсацией, поскольку до недавнего времени специалисты сомневались, что вид вообще сохранился.

Гоголия считается одной из самых загадочных акул планеты – её удалось поймать всего дважды за всю историю наблюдений. Впервые гоголию заметили в июле 1970-го в заливе Астролябия. Тогда в сети попалась беременная самка с огромной головой, круглыми глазами и длинным спинным плавником. После этого биологи десятилетиями безуспешно искали новых представителей вида.

О неожиданной поимке стало известно во время сбора данных для Национального плана действий Папу-Новой Гвинеи по акулам и скатам. В марте 2020 года рыбаки поймали сразу пять самок, а через два года – первого самца. Учёные предполагают, что эти акулы могут быть микроэндемиками, то есть жить в крайне ограниченной зоне.

«Скорее всего, небольшая популяция гоголии всё же сохранилась», – заявил морской биолог Дэвид Эберт из Университета штата Калифорния в Сан-Хосе.