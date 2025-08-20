Двух «рыб Cудного дня» нашли на берегу Мексики за день до камчатского землетрясения

В Нижней Калифорнии (Мексика) за день до землетрясения в России на берег выбросило двух рыб-ремнетелов, также известных как сельдяные короли, сообщает Need To Know. Этих редких предвестников «Cудного дня» на побережье обнаружил Рене Вильянуэва.

Двух «рыб Cудного дня» выбросило на берег Мексики. Видео © TikTok / renevillanuevanaturalist

Предполагается, что причиной такого выброса стала атака акул. Одна из рыб получила серьёзные повреждения. В итоге обе предсказательницы катаклизмов погибли вскоре после обнаружения.

Ремнетелы обычно обитают на глубине до 1000 метров. Такие костные рыбы могут достигать впечатляющих размеров: до 17 метров в длину и 270 кг веса. Длина одной из найденных Вильянуэвой рыб составила 3,7 метра.