Двух «рыб Cудного дня» нашли на берегу Мексики за день до камчатского землетрясения
В Мексике сельдяных королей выбросило на берег перед землетрясением на Камчатке
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jam.pressjourno
В Нижней Калифорнии (Мексика) за день до землетрясения в России на берег выбросило двух рыб-ремнетелов, также известных как сельдяные короли, сообщает Need To Know. Этих редких предвестников «Cудного дня» на побережье обнаружил Рене Вильянуэва.
Двух «рыб Cудного дня» выбросило на берег Мексики. Видео © TikTok / renevillanuevanaturalist
Предполагается, что причиной такого выброса стала атака акул. Одна из рыб получила серьёзные повреждения. В итоге обе предсказательницы катаклизмов погибли вскоре после обнаружения.
Ремнетелы обычно обитают на глубине до 1000 метров. Такие костные рыбы могут достигать впечатляющих размеров: до 17 метров в длину и 270 кг веса. Длина одной из найденных Вильянуэвой рыб составила 3,7 метра.
Напомним, что 30 июля на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8,7 (по некоторым данным — 8,8). Одним из наиболее заметных последствий стало смещение Камчатского полуострова на два метра. По данным специалистов, сейсмическое событие стало самым мощным за последние 70 лет. Последствие была зафиксирована серия мощных афтершоков. Последнее землетрясение магнитудой 5,0 произошло пару дней назад.