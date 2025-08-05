Камчатка уплыла на два метра из-за землетрясения

Анализ геодинамических наблюдений, проведённый Камчатским филиалом ФИЦ ЕГС РАН, выявил неожиданный факт: вся территория региона заметно сдвинулась на юго-восток. Пиковые смещения земной коры, вызванные землетрясением достигли почти двух метров в южной части полуострова.

Камчатка сдвинулась после землетрясения. Фото © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

«Все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра», — говорится в сообщении Единой геофизической службы.

Это сопоставимо с горизонтальными подвижками, зафиксированными после разрушительного землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония.