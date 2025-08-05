Камчатка уплыла на два метра из-за землетрясения
ФИЦ ЕГС РАН: Камчатка сдвинулась на юго-восток после землетрясения 30 июля
Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Анализ геодинамических наблюдений, проведённый Камчатским филиалом ФИЦ ЕГС РАН, выявил неожиданный факт: вся территория региона заметно сдвинулась на юго-восток. Пиковые смещения земной коры, вызванные землетрясением достигли почти двух метров в южной части полуострова.
Камчатка сдвинулась после землетрясения. Фото © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
«Все мы неплохо так поехали на юго-восток. Максимальные косейсмические смещения после землетрясения 30 июля наблюдались в южной части полуострова. Там они составили почти 2 метра», — говорится в сообщении Единой геофизической службы.
Это сопоставимо с горизонтальными подвижками, зафиксированными после разрушительного землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония.
При этом Петропавловск-Камчатский и прилегающие станции испытали более умеренные сдвиги. Такая асимметрия смещений подтверждает предварительную модель подвижек в очаге, согласно которой максимальное высвобождение энергии произошло на южном фланге обширной зоны разлома. Именно это обеспечило сильный макросейсмический эффект в Северо-Курильске и более скромный — в Петропавловске-Камчатском.
Напомним, что утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение рекордной силы — магнитудой 8,7. Специалисты сочли его сильнейшим с 1952 года. Мощное сейсмическое событие породило цунами, волны которого в Северо-Курильске достигали двухсот метров, вынудив к эвакуации 2400 человек. Предупреждения о цунами были выпущены и для ряда других стран, включая Японию, США и Филиппины. В последующие сутки были зафиксированы серии афтершоков и повторных землетрясений.