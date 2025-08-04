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4 августа, 15:36

Геолог объяснил, чем грозит «парад вулканов» на Камчатке

Геолог Махоткин: Извержение вулканов Камчатки связано с сейсмическими сдвигами

Вулкан Крашенинникова на Камчатке. Фото © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Шелдовицкий Артём Игоревич

Вулкан Крашенинникова на Камчатке. Фото © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Шелдовицкий Артём Игоревич

Массовое извержение вулканов на Камчатке связано с сейсмическими сдвигами Тихоокеанской плиты, которые произошли неделю назад и вызвали сильные землетрясения. Об этом заявил геолог и вулканолог Иван Махоткин. Учёный также спрогнозировал, ждать ли новых извержений и где они могут произойти.

«Из-за сейсмоактивности активизировалась вся вулканическая деятельность, которая находится выше Тихоокеанской плиты под Камчаткой. Она погружается наклонно в сторону Охотского моря, на запад полуострова», — объяснил Махоткин в беседе с 360.ru.

По его словам, последние извержения на Камчатке были спрогнозированы, а, значит, и новые пробуждения вулканов можно предсказать. Дело в том, что извержение всегда предваряет тремор, который происходит за счёт движения вулканических газов. И если такие «дрожания» будут зафиксированы, можно предположить, как магма движется к поверхности, раздвигая стенки пород.

По словам геолога, извергающиеся вулканы могут быть опасны, если выбросы пепла происходят на большую высоту — более 10 тысяч километров вверх. Пепел быстро разнесется на расстояния около 2 тысяч километров и может помешать авиаперелётам и отражению солнечных лучей.

«Если же пепел разлетелся на меньшее расстояние, как сейчас на Камчатке, то есть на четыре-шесть километров, то это не опасно, так как сажа сосредоточится вокруг вулкана», — объяснил эксперт.

На Камчатке показали эффектные кадры проснувшегося впервые за 500 лет вулкана Крашенинникова
На Камчатке показали эффектные кадры проснувшегося впервые за 500 лет вулкана Крашенинникова

Напомним, после мощнейшего землетрясения магнитудой 8,7 на Камчатке начался «парад вулканов»: проснулись сразу восемь гигантов. Сейчас активность наблюдается на Шивелуче, Авачинском, Безымянном, Камбальном, Карымском, Ключевской сопке, Мутновском и Крашенинникове. Причём последний «спал» более 500 лет.

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Александра Вишнякова
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