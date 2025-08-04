Геолог объяснил, чем грозит «парад вулканов» на Камчатке

Массовое извержение вулканов на Камчатке связано с сейсмическими сдвигами Тихоокеанской плиты, которые произошли неделю назад и вызвали сильные землетрясения. Об этом заявил геолог и вулканолог Иван Махоткин. Учёный также спрогнозировал, ждать ли новых извержений и где они могут произойти.

«Из-за сейсмоактивности активизировалась вся вулканическая деятельность, которая находится выше Тихоокеанской плиты под Камчаткой. Она погружается наклонно в сторону Охотского моря, на запад полуострова», — объяснил Махоткин в беседе с 360.ru.

По его словам, последние извержения на Камчатке были спрогнозированы, а, значит, и новые пробуждения вулканов можно предсказать. Дело в том, что извержение всегда предваряет тремор, который происходит за счёт движения вулканических газов. И если такие «дрожания» будут зафиксированы, можно предположить, как магма движется к поверхности, раздвигая стенки пород.

По словам геолога, извергающиеся вулканы могут быть опасны, если выбросы пепла происходят на большую высоту — более 10 тысяч километров вверх. Пепел быстро разнесется на расстояния около 2 тысяч километров и может помешать авиаперелётам и отражению солнечных лучей.

«Если же пепел разлетелся на меньшее расстояние, как сейчас на Камчатке, то есть на четыре-шесть километров, то это не опасно, так как сажа сосредоточится вокруг вулкана», — объяснил эксперт.