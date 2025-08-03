Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел утром 3 августа. Высота этого выброса достигла 6000 метров, тогда как сам исполин имеет высоту 1856 метров. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Пепловый шлейф направился в восточном направлении к Тихому океану. На пути шлейфа нет населённых пунктов», — сообщили в краевом МЧС.







Спасатели добавили, что на данный момент жители населённых пунктов не столкнулись с выпадением пепла. В районе вулкана отсутствуют зарегистрированные туристические группы. Вулкану Крашенинникова присвоили «оранжевый» уровень авиационной опасности.