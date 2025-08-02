Пять вулканов на Камчатке остаются активными после землетрясения

Спасатели предупреждают об активности пяти вулканов на Камчатке: четыре из них уже извергаются, ещё один — готовится к извержению. В МЧС региона призвали местных жителей и туристов избегать этих мест.

На вулкане Ключевской продолжается и усиливается вершинное извержение. Присутствует стромболианская активность, наблюдают пепловую эмиссию и сход лавовых потоков. Ожидаются пепловые выбросы до 10 километров над уровнем моря.

На вулканах Шивелуч и Безымянный продолжается экструзивно-эксплозивное извержение. Возможны пепловые выбросы до восьми километров. На Карымском вулкане зафиксировано вершинное извержение с аналогичными пепловыми выбросами. На Камбальном вулкане наблюдают сейсмическую активность. Она может привести к эксплозивному извержению и пепловым выбросам до шести километров.

Спасатели рекомендовали местным жителям и туристам воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов на расстоянии 10 километров от их вершин.