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Регион
2 августа, 05:10

Пять вулканов на Камчатке остаются активными после землетрясения

Вулкан Ключевской. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН

Вулкан Ключевской. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН

Спасатели предупреждают об активности пяти вулканов на Камчатке: четыре из них уже извергаются, ещё один — готовится к извержению. В МЧС региона призвали местных жителей и туристов избегать этих мест.

На вулкане Ключевской продолжается и усиливается вершинное извержение. Присутствует стромболианская активность, наблюдают пепловую эмиссию и сход лавовых потоков. Ожидаются пепловые выбросы до 10 километров над уровнем моря.

На вулканах Шивелуч и Безымянный продолжается экструзивно-эксплозивное извержение. Возможны пепловые выбросы до восьми километров. На Карымском вулкане зафиксировано вершинное извержение с аналогичными пепловыми выбросами. На Камбальном вулкане наблюдают сейсмическую активность. Она может привести к эксплозивному извержению и пепловым выбросам до шести километров.

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Спасатели рекомендовали местным жителям и туристам воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов на расстоянии 10 километров от их вершин.

Как сообщал Life.ru, по оценке экспертов, землетрясение на Камчатке 30 июля может активизировать сразу два вулкана — Горелый и Мутновский. Доступ к территориям у исполинов ограничивают, закрываются туристические маршруты.

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Лия Мурадьян
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