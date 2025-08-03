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3 августа, 13:14

Первое почти за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова сняли из космоса

Роскосмос показал первое почти за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова

Спутники Роскосмоса зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова. Обложка © Telegram / Роскосмос

Спутники Роскосмоса зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова. Обложка © Telegram / Роскосмос

Спутники «Роскосмоса» смогли снять первое почти за шесть столетий извержение вулкана Крашенинникова, расположенного на Камчатке. Соответствующее изображение показали в Telegram-канале госкорпорации.

«Спутники Роскосмоса зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова», — говорится в сообщении.

На снимке отчётливо виден пепловый шлейф, высота которого достигает 5-6 километров над уровнем моря. На данный момент на пути распространения шлейфа населённых пунктов нет.

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Напомним, что в воскресенье, 3 августа, после примерно 562 лет бездействия, возобновил свою активность вулкан Крашенинникова. Извержение началось с вершины кратера, а образование трещины на склонах указывает на интенсивные процессы, происходящие в его недрах.

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Наталья Афонина
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