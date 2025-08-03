Первое почти за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова сняли из космоса

Спутники «Роскосмоса» смогли снять первое почти за шесть столетий извержение вулкана Крашенинникова, расположенного на Камчатке. Соответствующее изображение показали в Telegram-канале госкорпорации.

«Спутники Роскосмоса зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова», — говорится в сообщении.

На снимке отчётливо виден пепловый шлейф, высота которого достигает 5-6 километров над уровнем моря. На данный момент на пути распространения шлейфа населённых пунктов нет.