Первое почти за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова сняли из космоса
Роскосмос показал первое почти за 600 лет извержение вулкана Крашенинникова
Спутники Роскосмоса зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова. Обложка © Telegram / Роскосмос
Спутники «Роскосмоса» смогли снять первое почти за шесть столетий извержение вулкана Крашенинникова, расположенного на Камчатке. Соответствующее изображение показали в Telegram-канале госкорпорации.
«Спутники Роскосмоса зафиксировали извержение вулкана Крашенинникова», — говорится в сообщении.
На снимке отчётливо виден пепловый шлейф, высота которого достигает 5-6 километров над уровнем моря. На данный момент на пути распространения шлейфа населённых пунктов нет.
Напомним, что в воскресенье, 3 августа, после примерно 562 лет бездействия, возобновил свою активность вулкан Крашенинникова. Извержение началось с вершины кратера, а образование трещины на склонах указывает на интенсивные процессы, происходящие в его недрах.