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Регион
3 августа, 10:15

Стала известна причина пробуждения стратовулкана на Камчатке после 500 лет сна

Учёный Озеров: Из-за землетрясения на Камчатке возросла вулканическая активность

Корякский вулкан на Камчатке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kokhanchikov

Корякский вулкан на Камчатке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kokhanchikov

Активность вулканов на Камчатке, включая стратовулкан Крашенинникова, резко возросла после сильного землетрясения, случившегося 30 июля. Об этом заявил член-корреспондент РАН и руководитель Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

По его словам, есть чёткая причинно-следственная связь между сейсмическими толчками и последующей вулканической активностью. Практически одновременно с землетрясением в регионе началось усиление извержений.

«Наблюдается прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением и активизацией вулканов», — приводит слова Озерова ИВиС ДВО РАН.

Учёный пояснил, что землетрясение «запустило» магматические камеры, добавив им энергию и стимулировав выбросы. Это стало причиной серии событий: сначала проснулся Авачинский вулкан с парогазовыми выбросами и небольшим пепловым шлейфом до 300 метров. Затем активность перешла к Ключевскому — здесь образовалась пепловая колонна высотой около шести километров, а также начался поток раскалённой лавы.

В воскресенье к этому списку присоединился Крашенинников — вулкан, который не проявлял активности примерно с 1400 года. Извержение Крашенинникова началось из вершины кратера, при этом по его склонам открылась трещина, что свидетельствует о серьёзных процессах внутри вулкана.

Первое за 500 лет извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке сняли на видео
Первое за 500 лет извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке сняли на видео

Ранее СМИ предупреждали, что после мощного землетрясения на Камчатке начали шевелиться вулканы Горелый и Мутновский. Из-за их активности пришлось ограничивать туда доступ и закрывать туристические маршруты. При этом после подземных толчков до сих пор активны пять вулканов.

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Владимир Озеров
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