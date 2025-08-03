Стала известна причина пробуждения стратовулкана на Камчатке после 500 лет сна
Учёный Озеров: Из-за землетрясения на Камчатке возросла вулканическая активность
Корякский вулкан на Камчатке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kokhanchikov
Активность вулканов на Камчатке, включая стратовулкан Крашенинникова, резко возросла после сильного землетрясения, случившегося 30 июля. Об этом заявил член-корреспондент РАН и руководитель Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.
По его словам, есть чёткая причинно-следственная связь между сейсмическими толчками и последующей вулканической активностью. Практически одновременно с землетрясением в регионе началось усиление извержений.
«Наблюдается прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением и активизацией вулканов», — приводит слова Озерова ИВиС ДВО РАН.
Учёный пояснил, что землетрясение «запустило» магматические камеры, добавив им энергию и стимулировав выбросы. Это стало причиной серии событий: сначала проснулся Авачинский вулкан с парогазовыми выбросами и небольшим пепловым шлейфом до 300 метров. Затем активность перешла к Ключевскому — здесь образовалась пепловая колонна высотой около шести километров, а также начался поток раскалённой лавы.
В воскресенье к этому списку присоединился Крашенинников — вулкан, который не проявлял активности примерно с 1400 года. Извержение Крашенинникова началось из вершины кратера, при этом по его склонам открылась трещина, что свидетельствует о серьёзных процессах внутри вулкана.
Ранее СМИ предупреждали, что после мощного землетрясения на Камчатке начали шевелиться вулканы Горелый и Мутновский. Из-за их активности пришлось ограничивать туда доступ и закрывать туристические маршруты. При этом после подземных толчков до сих пор активны пять вулканов.