Стала известна причина пробуждения стратовулкана на Камчатке после 500 лет сна

Активность вулканов на Камчатке, включая стратовулкан Крашенинникова, резко возросла после сильного землетрясения, случившегося 30 июля. Об этом заявил член-корреспондент РАН и руководитель Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

По его словам, есть чёткая причинно-следственная связь между сейсмическими толчками и последующей вулканической активностью. Практически одновременно с землетрясением в регионе началось усиление извержений.

«Наблюдается прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением и активизацией вулканов», — приводит слова Озерова ИВиС ДВО РАН.

Учёный пояснил, что землетрясение «запустило» магматические камеры, добавив им энергию и стимулировав выбросы. Это стало причиной серии событий: сначала проснулся Авачинский вулкан с парогазовыми выбросами и небольшим пепловым шлейфом до 300 метров. Затем активность перешла к Ключевскому — здесь образовалась пепловая колонна высотой около шести километров, а также начался поток раскалённой лавы.