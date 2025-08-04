На Камчатке показали эффектные кадры проснувшегося впервые за 500 лет вулкана Крашенинникова

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел уже второй раз за день. По данным краевого главка МЧС, очередной столб пепла поднялся на высоту до 4 км.

Life.ru напоминает, 3 августа вулкан Крашенинникова проснулся после 562 лет бездействия. Извержение стартовало с вершины кратера, а трещина на склонах свидетельствует о процессах в его недрах. Вулканологи связывают пробуждение с недавним землетрясением на Камчатке.