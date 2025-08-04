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Регион
4 августа, 07:40

На Камчатке проснулся ещё один вулкан

Термальную аномалию зарегистрировали на Мутноватом вулкане на Камчатке

На Мутновском вулкане по спутниковым снимкам зафиксирована термальная аномалия. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

На Мутновском вулкане по спутниковым снимкам зафиксирована термальная аномалия. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

На Камчатке вулкан Мутновский проявляет признаки повышенной активности: специалисты зафиксировали термальную аномалию, указывающую на усиление внутренних процессов. Об этом сообщили учёные Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным ученых, из-за непрерывной серии афтершоков в районе вулкана точный сейсмический мониторинг и прогнозирование возможных извержений затруднены. Вулкану присвоен жёлтый код опасности, а эксперты настоятельно призывают воздержаться от его посещения, подчеркивая высокий риск для жизни.

Уже 11 мощных землетрясений всколыхнули Камчатку после пробуждения вулканов
Уже 11 мощных землетрясений всколыхнули Камчатку после пробуждения вулканов

Камчатка остаётся сейсмически активным регионом — ранее сегодня, 4 августа, проснулся ещё один вулкан. Крашенинников выбросил столб пепла высотой до 4 тысяч метров. Пепловый шлейф направился в сторону Кроноцкого залива и, к счастью, прошёл над необитаемыми территориями. Высота самого вулкана составляет 1856 метров.

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Милена Скрипальщикова
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