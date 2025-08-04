На Камчатке проснулся ещё один вулкан
Термальную аномалию зарегистрировали на Мутноватом вулкане на Камчатке
На Мутновском вулкане по спутниковым снимкам зафиксирована термальная аномалия. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
На Камчатке вулкан Мутновский проявляет признаки повышенной активности: специалисты зафиксировали термальную аномалию, указывающую на усиление внутренних процессов. Об этом сообщили учёные Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
По данным ученых, из-за непрерывной серии афтершоков в районе вулкана точный сейсмический мониторинг и прогнозирование возможных извержений затруднены. Вулкану присвоен жёлтый код опасности, а эксперты настоятельно призывают воздержаться от его посещения, подчеркивая высокий риск для жизни.
Камчатка остаётся сейсмически активным регионом — ранее сегодня, 4 августа, проснулся ещё один вулкан. Крашенинников выбросил столб пепла высотой до 4 тысяч метров. Пепловый шлейф направился в сторону Кроноцкого залива и, к счастью, прошёл над необитаемыми территориями. Высота самого вулкана составляет 1856 метров.