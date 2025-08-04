На Камчатке проснулся ещё один вулкан

На Камчатке вулкан Мутновский проявляет признаки повышенной активности: специалисты зафиксировали термальную аномалию, указывающую на усиление внутренних процессов. Об этом сообщили учёные Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным ученых, из-за непрерывной серии афтершоков в районе вулкана точный сейсмический мониторинг и прогнозирование возможных извержений затруднены. Вулкану присвоен жёлтый код опасности, а эксперты настоятельно призывают воздержаться от его посещения, подчеркивая высокий риск для жизни.