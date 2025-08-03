Уже 11 мощных землетрясений всколыхнули Камчатку после пробуждения вулканов

На побережье Камчатки зафиксировано землетрясение с магнитудой 6,8, которое жители Петропавловска-Камчатского ощутили как толчки силой около четырёх баллов. Такие данные предоставил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 279 километрах от Петропавловска, а очаг залегал на глубине почти 26 километров. Эти параметры указывают на достаточно сильное подземное движение, способное вызвать заметные колебания на поверхности.

Сейсмологи отмечают, что хотя активность в регионе постепенно снижается, она по-прежнему остаётся на высоком уровне.