Уже 11 мощных землетрясений всколыхнули Камчатку после пробуждения вулканов
Новое землетрясение магнитудой 6,8 произошло на Камчатке
Вулкан Ключевской. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН
На побережье Камчатки зафиксировано землетрясение с магнитудой 6,8, которое жители Петропавловска-Камчатского ощутили как толчки силой около четырёх баллов. Такие данные предоставил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в 279 километрах от Петропавловска, а очаг залегал на глубине почти 26 километров. Эти параметры указывают на достаточно сильное подземное движение, способное вызвать заметные колебания на поверхности.
Сейсмологи отмечают, что хотя активность в регионе постепенно снижается, она по-прежнему остаётся на высоком уровне.
Ранее Life.ru сообщал, что на Камчатке специалисты за сутки зафиксировали десять ощутимых землетрясений. При этом менее значимых подземных толчков было более 65. После сильной сейсмической активности 30 июля афтершоки будут продолжаться несколько месяцев.