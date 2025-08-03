Серия мощных землетрясений на Камчатке создала опасность цунами в Тихом океане

Серия мощных землетрясений на Камчатке создала опасность цунами высотой до 19 см в акватории Тихого океана. Предупреждение Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами размещено в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

«В результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 19 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 сантиметров — к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 3 сантиметров — к Петропавловск-Камчатскому городскому округу», — сказано в сообщении.