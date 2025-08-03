Серия мощных землетрясений на Камчатке создала опасность цунами в Тихом океане
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Серия мощных землетрясений на Камчатке создала опасность цунами высотой до 19 см в акватории Тихого океана. Предупреждение Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами размещено в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
«В результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 19 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 сантиметров — к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 3 сантиметров — к Петропавловск-Камчатскому городскому округу», — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что на Камчатке за сутки, со 2 по 3 августа, зарегистрировали 10 ощутимых землетрясений. Всего же их было более 65. Кроме этого ранним утром 2 августа на северо-восточном побережье острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали в 108 км от города Немуро с населением 31 тысяча человек.