На Камчатке за сутки зарегистрировали 10 ощутимых землетрясений

За сутки со 2 на 3 августа на Камчатке произошло более 65 землетрясений. Из них десять ощущались жителями Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщают в телеграм-канале Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

«С 9 утра 2 августа до 8 утра 3 августа (с полуночи до 23:00 по мск) произошло 10 ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 65», — указано в сообщении.

Специалисты отмечают, что сейсмическая активность в регионе снижается, но остаётся на высоком уровне. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения 30 июля, по прогнозам, будет продолжаться несколько месяцев.