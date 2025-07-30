«Планетарный масштаб»: В РАН оценили мощность землетрясения на Камчатке

Сейсмическая активность 30 июля на Камчатке была настолько мощной, что её можно отнести к событиям планетарного масштаба. Об этом в беседе с телеканалом «Главное41» заявил директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров.

Геофизик прокомментировал землетрясение в Камчатском крае. Видео © Telegram / Главное41

«Мы дали заявку в этом году, что сильнее землетрясения в этом году же не произойдёт. <...> Это очень мощное событие, почти планетарного масштаба. Очень повезло, что из-за особенностей очагового процесса интенсивность была скромная», — прокомментировал специалист.

По словам Чеброва, обошлось без значительных разрушений и человеческих жертв. Однако ожидаются мощные афтершоки вплоть до 7,5 или немногим более баллов, которые, хоть и не приведут к разрушениям, могут спровоцировать цунами. В связи с этим побережье представляет серьёзную опасность.