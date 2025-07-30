«Планетарный масштаб»: В РАН оценили мощность землетрясения на Камчатке
Геофизик Чебров: Землетрясение на Камчатке имеет планетарный масштаб
Сейсмическая активность 30 июля на Камчатке была настолько мощной, что её можно отнести к событиям планетарного масштаба. Об этом в беседе с телеканалом «Главное41» заявил директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров.
Геофизик прокомментировал землетрясение в Камчатском крае. Видео © Telegram / Главное41
«Мы дали заявку в этом году, что сильнее землетрясения в этом году же не произойдёт. <...> Это очень мощное событие, почти планетарного масштаба. Очень повезло, что из-за особенностей очагового процесса интенсивность была скромная», — прокомментировал специалист.
По словам Чеброва, обошлось без значительных разрушений и человеческих жертв. Однако ожидаются мощные афтершоки вплоть до 7,5 или немногим более баллов, которые, хоть и не приведут к разрушениям, могут спровоцировать цунами. В связи с этим побережье представляет серьёзную опасность.
Напомним,и 30 июля 2025 года в 11:30 по местному времени (02:30 по Москве) на Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5–8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым сильным в регионе с 1952 года. Что известно о событии к данному часу — в материале Life.ru.
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