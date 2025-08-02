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Регион
2 августа, 01:30

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья Японии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

На северо-восточном побережье острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила японская метеорологическая служба.

Толчки зафиксировали в 108 км от города Немуро, который населяет 31 тысяча человек. Очаг находился на глубине 10 км. В настоящее время нет сообщений о пострадавших.

За последние сутки на Камчатке произошло около 120 афтершоков
За последние сутки на Камчатке произошло около 120 афтершоков

Также стоит отметить, что 1 августа у побережья Камчатки зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,2. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что эпицентр находился в 212 км от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане на глубине 24 км. В региональной столице ощущалось 3 балла.

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Лия Мурадьян
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