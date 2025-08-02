Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья Японии

На северо-восточном побережье острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила японская метеорологическая служба.

Толчки зафиксировали в 108 км от города Немуро, который населяет 31 тысяча человек. Очаг находился на глубине 10 км. В настоящее время нет сообщений о пострадавших.