Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья Японии
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На северо-восточном побережье острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщила японская метеорологическая служба.
Толчки зафиксировали в 108 км от города Немуро, который населяет 31 тысяча человек. Очаг находился на глубине 10 км. В настоящее время нет сообщений о пострадавших.
Также стоит отметить, что 1 августа у побережья Камчатки зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,2. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что эпицентр находился в 212 км от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане на глубине 24 км. В региональной столице ощущалось 3 балла.