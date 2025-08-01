У берегов Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,2

У побережья Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,2. По данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился в 212 км от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане на глубине 24 км. В региональной столице интенсивность составила 3 балла.

Этот сейсмический толчок стал одним из самых ощутимых после мощнейшего землетрясения 30 июля, когда магнитуда достигла рекордных 8,7-8,8 баллов — максимального значения с 1952 года. Он зафиксирован около полуночи – в 23:57 (14:57 мск). В Камчатском крае действует режим повышенной готовности, а в Северо-Курильском районе Сахалинской области введён режим ЧС.