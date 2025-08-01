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Регион
1 августа, 14:20

У берегов Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

У побережья Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,2. По данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился в 212 км от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане на глубине 24 км. В региональной столице интенсивность составила 3 балла.

Этот сейсмический толчок стал одним из самых ощутимых после мощнейшего землетрясения 30 июля, когда магнитуда достигла рекордных 8,7-8,8 баллов — максимального значения с 1952 года. Он зафиксирован около полуночи – в 23:57 (14:57 мск). В Камчатском крае действует режим повышенной готовности, а в Северо-Курильском районе Сахалинской области введён режим ЧС.

За последние сутки на Камчатке произошло около 120 афтершоков
За последние сутки на Камчатке произошло около 120 афтершоков

Напомним, утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 — рекорд с 1952 года. Есть пострадавшие. Землетрясение вызвало цунами с волнами до 200 м в Северо-Курильске, эвакуировали 2400 человек. Угроза цунами объявлялась в Японии, США и на Филиппинах. Учёные предупредили о возможных сильных афтершоках в ближайшие дни.

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Анастасия Никонорова
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