У берегов Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,2
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov
У побережья Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,2. По данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился в 212 км от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане на глубине 24 км. В региональной столице интенсивность составила 3 балла.
Этот сейсмический толчок стал одним из самых ощутимых после мощнейшего землетрясения 30 июля, когда магнитуда достигла рекордных 8,7-8,8 баллов — максимального значения с 1952 года. Он зафиксирован около полуночи – в 23:57 (14:57 мск). В Камчатском крае действует режим повышенной готовности, а в Северо-Курильском районе Сахалинской области введён режим ЧС.
Напомним, утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 — рекорд с 1952 года. Есть пострадавшие. Землетрясение вызвало цунами с волнами до 200 м в Северо-Курильске, эвакуировали 2400 человек. Угроза цунами объявлялась в Японии, США и на Филиппинах. Учёные предупредили о возможных сильных афтершоках в ближайшие дни.