В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3.0
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В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3.0. Местные жители отмечают в соцсетях, что подземные толчки ощущались по всему городу — от Манхэттена до Бронкса.
Землетрясение в Нью-Йорке. Видео © X / Onyi Claude
Эпицентр землетрясения находился в районе города Окленда в штате Нью-Джерси. Информации о пострадавших и разрушений пока нет. По данным Геологической службы США, толчки зафиксировали на северо-востоке от Хасбрук-Хайтс. Эпицентр располагался на глубине 10 километров.
Ранее Life.ru сообщал, что на Камчатке за сутки, со 2 по 3 августа, зарегистрировали 10 ощутимых землетрясений. Всего же их было более 65. Кроме этого ранним утром 2 августа на северо-восточном побережье острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали в 108 км от города Немуро с населением 31 тысяча человек.