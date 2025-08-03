В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3.0. Местные жители отмечают в соцсетях, что подземные толчки ощущались по всему городу — от Манхэттена до Бронкса.

Землетрясение в Нью-Йорке. Видео © X / Onyi Claude

Эпицентр землетрясения находился в районе города Окленда в штате Нью-Джерси. Информации о пострадавших и разрушений пока нет. По данным Геологической службы США, толчки зафиксировали на северо-востоке от Хасбрук-Хайтс. Эпицентр располагался на глубине 10 километров.