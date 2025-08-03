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3 августа, 03:09

В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3.0

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3.0. Местные жители отмечают в соцсетях, что подземные толчки ощущались по всему городу — от Манхэттена до Бронкса.

Землетрясение в Нью-Йорке. Видео © X / Onyi Claude

Эпицентр землетрясения находился в районе города Окленда в штате Нью-Джерси. Информации о пострадавших и разрушений пока нет. По данным Геологической службы США, толчки зафиксировали на северо-востоке от Хасбрук-Хайтс. Эпицентр располагался на глубине 10 километров.

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Ранее Life.ru сообщал, что на Камчатке за сутки, со 2 по 3 августа, зарегистрировали 10 ощутимых землетрясений. Всего же их было более 65. Кроме этого ранним утром 2 августа на северо-восточном побережье острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки зафиксировали в 108 км от города Немуро с населением 31 тысяча человек.

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Лия Мурадьян
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