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4 августа, 00:07

Спавший 560 лет вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил новый столб пепла

Вулкан Крашенинникова. Обложка © wikipedia.org

Вулкан Крашенинникова. Обложка © wikipedia.org

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил новый столб пепла высотой до 4000 метров в понедельник 4 августа. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Высота самого исполина составляет 1856 метров.

«Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении — в сторону Кроноцкого залива. На пути шлейфа расположены необитаемые участки»,отметили в МЧС Камчатского края.

Спасатели не зафиксировали выпадение пепла в населённых пунктах. В районе горы отсутствуют зарегистрированные туристические группы. Вулкану Крашенинникова присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

Первое за 500 лет извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке сняли на видео
Первое за 500 лет извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке сняли на видео

Life.ru напоминает, 3 августа вулкан Крашенинникова проснулся после 562 лет бездействия. Извержение стартовало с вершины кратера, а трещина на склонах свидетельствует о процессах в его недрах. Вулканологи связывают пробуждение с недавним землетрясением на Камчатке.

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Лия Мурадьян
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