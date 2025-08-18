Активность афтершоков на Камчатке снизилась на 40% за неделю
Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю
На Камчатке за прошедшую неделю количество афтершоков уменьшилось на 40%. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
За семь дней зафиксировано 213 повторных толчков, тогда как неделю назад их было 359. Пожарно-спасательные службы привлекались к ликвидации семи очагов возгораний. На вулканах Крашенинникова и Ключевском отмечено 15 пепловых выбросов.
За последние сутки зарегистрировано 17 афтершоков с магнитудой от 3,7 до 5,2. Специалисты предупреждают о возможности пароксизмального извержения Ключевского вулкана до 12 000 метров.
А ранее сотрудники МЧС зарегистрировали 38 афтершоков, магнитуда которых варьировалась от 3,7 до 5,2. Помимо афтершоков, на Ключевском вулкане был зафиксирован один пепловый выброс. В настоящее время активность проявляют пять вулканов: Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова.