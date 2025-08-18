Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 00:50

Активность афтершоков на Камчатке снизилась на 40% за неделю

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке за прошедшую неделю количество афтершоков уменьшилось на 40%. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

За семь дней зафиксировано 213 повторных толчков, тогда как неделю назад их было 359. Пожарно-спасательные службы привлекались к ликвидации семи очагов возгораний. На вулканах Крашенинникова и Ключевском отмечено 15 пепловых выбросов.

За последние сутки зарегистрировано 17 афтершоков с магнитудой от 3,7 до 5,2. Специалисты предупреждают о возможности пароксизмального извержения Ключевского вулкана до 12 000 метров.

Охотоморский циклон движется к Камчатке
Охотоморский циклон движется к Камчатке

А ранее сотрудники МЧС зарегистрировали 38 афтершоков, магнитуда которых варьировалась от 3,7 до 5,2. Помимо афтершоков, на Ключевском вулкане был зафиксирован один пепловый выброс. В настоящее время активность проявляют пять вулканов: Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar