Охотоморский циклон движется к Камчатке
В МЧС предупредили о приближении охотоморского циклона к Камчатке
В ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредили, что к побережью региона движется охотоморский циклон, влияние которого начнётся в ночь на 18 августа. Как уточнили в ведомстве, в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском, Мильковском, Усть-Большерецком, Елизовском и Соболевском районах прогнозируются интенсивные дожди, местами переходящие в очень сильные.
Напомним, 30 июля землетрясение магнитудой 8,7 (по некоторым данным — 8,8) было зарегистрировано на Камчатке. Одним из наиболее заметных последствий стало смещение Камчатского полуострова на два метра. Сейсмическое событие стало самым мощным за последние 70 лет. Последствие была зафиксирована серия мощных афтершоков.