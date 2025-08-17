Охотоморский циклон движется к Камчатке

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредили, что к побережью региона движется охотоморский циклон, влияние которого начнётся в ночь на 18 августа. Как уточнили в ведомстве, в Петропавловск-Камчатском, Вилючинском, Мильковском, Усть-Большерецком, Елизовском и Соболевском районах прогнозируются интенсивные дожди, местами переходящие в очень сильные.