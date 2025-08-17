На Камчатке за сутки зафиксировали почти 40 афтершоков

На Камчатке продолжается афтершоковый процесс после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля. По информации, опубликованной пресс-службой МЧС России по региону, за последние сутки было зарегистрировано 38 сейсмических событий, магнитуда которых варьировалась от 3,7 до 5,2.

В экстренных службах сообщили о высокой сейсмической активности в регионе. Помимо афтершоков, на Ключевском вулкане был зафиксирован один пепловый выброс. В краевом МЧС предупредили о сохраняющейся возможности выброса пепла вулканами на высоту до 12 километров.

В настоящее время активность проявляют пять вулканов: Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова. В связи с этим жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности и избегать приближения к вулканам.