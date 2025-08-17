На Камчатке за сутки зафиксировали почти 40 афтершоков
На Камчатке продолжается афтершоковый процесс после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля. По информации, опубликованной пресс-службой МЧС России по региону, за последние сутки было зарегистрировано 38 сейсмических событий, магнитуда которых варьировалась от 3,7 до 5,2.
В экстренных службах сообщили о высокой сейсмической активности в регионе. Помимо афтершоков, на Ключевском вулкане был зафиксирован один пепловый выброс. В краевом МЧС предупредили о сохраняющейся возможности выброса пепла вулканами на высоту до 12 километров.
В настоящее время активность проявляют пять вулканов: Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Крашенинникова. В связи с этим жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности и избегать приближения к вулканам.
Ранее в Усть-Камчатском муниципальном округе был проведён анализ окружающей среды после недавней активности вулкана Ключевской. По словам главы округа Олега Бондаренко, опасного уровня загрязнения зафиксировано не было. Несмотря на благоприятные экологические показатели, местные власти продолжают рекомендовать избегать длительного пребывания на открытом пространстве при сильных порывах ветра, способствующих распространению вулканической пыли.