Режим ЧС ввели на Камчатке после сдвига полуострова на 2 метра из-за землетрясений

С 14 августа в Камчатском крае, где с 30 июля продолжаются землетрясения, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом свидетельствует оперативная сводка Главного управления МЧС России по региону.

«В соответствии с распоряжением губернатора Камчатского края №364-Р от 14 августа 2025 года <...> введён режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с произошедшим 30 июля 2025 года сильным сейсмособытием и необходимостью проведения оценки состояния зданий и сооружений», — говорится в документе.