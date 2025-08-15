Режим ЧС ввели на Камчатке после сдвига полуострова на 2 метра из-за землетрясений
На Камчатке ввели режим ЧС для оценки состояний зданий после землетрясений
С 14 августа в Камчатском крае, где с 30 июля продолжаются землетрясения, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом свидетельствует оперативная сводка Главного управления МЧС России по региону.
«В соответствии с распоряжением губернатора Камчатского края №364-Р от 14 августа 2025 года <...> введён режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с произошедшим 30 июля 2025 года сильным сейсмособытием и необходимостью проведения оценки состояния зданий и сооружений», — говорится в документе.
Режим ЧС охватывает Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизовский муниципальный округ, в частности город Елизово, села Николаевка, Паратунка, Сосновка, а также посёлки Раздольный и Термальный. Помимо этого, для органов управления и сил Камчатской территориальной подсистемы РСЧС со вчерашнего дня действует режим повышенной готовности.
Напомним, что землетрясение магнитудой 8,7 (по некоторым данным — 8,8) было зарегистрировано на Камчатке 30 июля. Одним из наиболее заметных последствий стало смещение Камчатского полуострова на два метра. По данным специалистов, сейсмическое событие стало самым мощным за последние 70 лет. Последствие была зафиксирована серия мощных афтершоков. Последнее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в ночь на 15 августа.