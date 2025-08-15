Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 22:35

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

Вид на Петропавлоск-Камчатский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kokhanchikov

Вид на Петропавлоск-Камчатский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kokhanchikov

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 414. Глубина (в километрах): 63,8. Магнитуда: 5,2», — говорится в публикации службы.

На Камчатке зарегистрировали более 40 афтершоков после землетрясения
На Камчатке зарегистрировали более 40 афтершоков после землетрясения

Напомним, что в ночь на 30 июля Камчатский край содрогнулся от рекордно мощного землетрясения. Магнитуда достигла 8,8. Сейсмическая активность была столь интенсивна, что полуостров сместился на две метра в юго-восточном направлении. Life.ru публиковал материал с рассказом о том, в каких ещё частях света происходило подобное.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar