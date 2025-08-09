Камчатка «ушла» на 2 метра: Какие ещё части света двигались в новейшей истории и как это повлияло на Землю

Землетрясение на Камчатке началось 30 июля. Нам повезло потому, что «тряска» рекордной магнитуды 8,8 балла продолжалась недолго. Первые толчки жители ощутили в 2:24 по местному времени, магнитуда — 7,9 балла. Четырёхметровое цунами зафиксировали в Елизовском районе. В России землетрясение закончилось уже около 11 утра. Но Гавайи, Аляска, Япония, Индонезия и Чили ждали больших волн, потому эвакуировали прибрежных жителей и отменили занятия в школах.

Самое интересное: геологические последствия «тряски» оказались существенными. Полуостров Камчатка сдвинулся на два метра и слегка опустился под воду. Даже сейчас регулярно регистрируют афтершоки. Последствия дошли даже до Владивостока: город поменял своё местоположение на десять сантиметров. Это не единственный в мире случай, когда природный катаклизм сдвигает части света. Об остальных расскажем в материале. И объясним, как это всё повлияло на планету Земля.

Цэцэрлэгское землетрясение в Монголии (1905)

В 1905 году Монголия была частью Цинской империи. Потом страна на 69 лет попала в СССР. Фото © «Шедеврум»

В 1905 году, 9 июля, произошло сильнейшее землетрясение в Монголии. Место эпицентра в настоящее время принадлежит сомону Цэцэрлэг. Сомон — монгольская административная единица — грубо говоря, район. По шкале Рихтера «тряска» составила 8,3 балла. В центре — 11 баллов. В итоге рельеф данного района Монголии поменялся навсегда. Возникла Цэцэрлэгская система разломов, которая в длину составила около 130 километров. На базальтовом плато, из которого состоит земля в Цэцэрлэге, исчезли два озера, а ещё одно изменило свои очертания. При этом вода затопила низины и привела к горным обвалам.

Землетрясение в Кашмире (2005)

«Звёздочка вечера» — землетрясение в Кашмире 2005 года. Оно вызвало легендарные последствия. Фото © Wikipedia / Timothy Smith

Самое тяжёлое землетрясение в Южной Азии за 100 лет произошло в Пакистане. Историческая область Кашмир «поделена» между исламской республикой и Индией. Толчки на 7,5 балла по шкале Рихтера произошли именно в пакистанском районе Кашмира. Всё началось 8 октября 2005 года в 8:50 утра, и по соседству была столица государства — Исламабад. Результат землетрясения в геологическом смысле — Гималаи стали выше на несколько метров в эпицентре землетрясения, вдоль разлома длиной 100 километров. А 978 афтершоков внесли свою лепту в дальнейшее изменение рельефа. Не стоит забывать о том, что погибло 87 тысяч человек. Представляете, как нам в этом году повезло?

Землетрясение в Непале (2015)

Последний раз в Непале такое было только в 1934 году. Прошло уже десять лет, а последствия всё ещё есть. Фото © Wikipedia / Krish Dulal

Землетрясение в Непале произошло 25 апреля 2015 года. Оно стало самым сильным с 1934-го. Магнитуда — 8,1 балла. Потом было второе — 12 мая того же года, магнитудой 7,1 балла. Погибло 8 тысяч человек. Толчки регистрировали в столице страны, Катманду. На горе Джомолунгма был спровоцирован сход лавины. Самое жёсткое — Гималаи снова изменили свою высоту. Но в этот раз стали на несколько метров ниже.

Землетрясение в Новой Зеландии (2016)

В Новой Зеландии землетрясение ощущалось особенно люто, ведь часть государства расположена на островах. Фото © «Шедеврум»

Новая Зеландия — это, кажется, один из самых спокойных регионов мира. Они далеки от точек международных конфликтов, опасных насекомых там нет, несмотря на относительную близость к Австралии. Во время производства трилогии «Властелин колец» там снимали мирное и безмятежное местечко Хоббитон. Но есть у Новой Зеландии другая, тёмная сторона: страна находится на стыке тектонических плит. Там часто бывают землетрясения. Одно из жесточайших произошло в ночь с 13-го на 14 ноября 2016 года. Два человека погибло. А Южный и Северный острова Новой Зеландии приблизились друг к другу на два метра.

Как масштабные сдвиги тектонических плит повлияли на Землю

Земля стала другой после череды огромных землетрясений. Такое может напугать, но это нормальный процесс. Фото © «Шедеврум»

К чему привели все эти эпичные и смертоносные землетрясения? Земля начала меняться в планетарном масштабе. И даже в космическом. Планета поменяла наклон оси, а также замедлила своё вращение. Звучит страшно, но в принципе это нормальный процесс: в истории планеты были моменты, когда она могла накрениться, замедлиться или ускориться. Страшнее другое — сейчас наклон оси вместе с замедлением происходит на наших глазах и даже может быть вызван нашей деятельностью.

На самом деле Земля сдвигает свою ось почти после каждого сильного землетрясения. В 2004 году в Индии были невероятно мощные толчки, что спровоцировали цунами. Ось Земли отклонилась на 2,5 сантиметра, а сутки сократились на 6,8 микросекунды. В 2011 году произошло сильнейшее землетрясение у берегов Японии. Ось планеты отклонилась на пугающие 17 сантиметров, а сутки уменьшились на 1,8 микросекунды.