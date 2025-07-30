Сейсмолог объяснил, почему жителям Камчатки необычайно повезло при землетрясении
Учёный Корженков: Очаг землетрясения на Камчатке помог избежать жертв
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Ключевая причина отсутствия серьёзных последствий сильного землетрясения на Камчатке кроется в географии очага стихийного бедствия, заявил доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков. Морское дно и шельфовые структуры сыграли роль естественного демпфера. Сейсмическая энергия значительно рассеялась, что минимизировало разрушительные эффекты.
«Если бы очаг землетрясения, выплеск сейсмической энергии, произошёл на суше, были бы просто невозможные жертвы и разрушения. Но он произошёл на дне морском, причём на расстоянии 150 километров к востоку от наших населённых пунктов», — цитирует учёного РИА «Новости».
Корженков также разъяснил тонкости оценки сейсмической опасности. По его словам, магнитуда — не самый информативный показатель. Гораздо важнее интенсивность по макросейсмической шкале. Камчатское землетрясение было интенсивностью примерно в шесть баллов. При таких показателях могут разрушаться печные трубы.
Напомним, что ранее сегодня Камчатка пережила землетрясение магнитудой 8,7 — наиболее мощное из зарегистрированных в регионе с 1952 года. Это сейсмическое событие спровоцировало объявление угрозы цунами, и его волны были зафиксированы в Елизовском районе. Также последствия ЧС были зафиксированы в Японии и двух штатах США. К счастью, обошлось без жертв.