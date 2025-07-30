Сейсмолог объяснил, почему жителям Камчатки необычайно повезло при землетрясении

Ключевая причина отсутствия серьёзных последствий сильного землетрясения на Камчатке кроется в географии очага стихийного бедствия, заявил доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков. Морское дно и шельфовые структуры сыграли роль естественного демпфера. Сейсмическая энергия значительно рассеялась, что минимизировало разрушительные эффекты.

«Если бы очаг землетрясения, выплеск сейсмической энергии, произошёл на суше, были бы просто невозможные жертвы и разрушения. Но он произошёл на дне морском, причём на расстоянии 150 километров к востоку от наших населённых пунктов», — цитирует учёного РИА «Новости».