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Регион
30 июля, 17:18

Сейсмолог объяснил, почему жителям Камчатки необычайно повезло при землетрясении

Учёный Корженков: Очаг землетрясения на Камчатке помог избежать жертв

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / raditya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / raditya

Ключевая причина отсутствия серьёзных последствий сильного землетрясения на Камчатке кроется в географии очага стихийного бедствия, заявил доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков. Морское дно и шельфовые структуры сыграли роль естественного демпфера. Сейсмическая энергия значительно рассеялась, что минимизировало разрушительные эффекты.

«Если бы очаг землетрясения, выплеск сейсмической энергии, произошёл на суше, были бы просто невозможные жертвы и разрушения. Но он произошёл на дне морском, причём на расстоянии 150 километров к востоку от наших населённых пунктов», цитирует учёного РИА «Новости».

Корженков также разъяснил тонкости оценки сейсмической опасности. По его словам, магнитуда — не самый информативный показатель. Гораздо важнее интенсивность по макросейсмической шкале. Камчатское землетрясение было интенсивностью примерно в шесть баллов. При таких показателях могут разрушаться печные трубы.

Появилось видео адской тряски из камчатской квартиры во время землетрясения
Появилось видео адской тряски из камчатской квартиры во время землетрясения

Напомним, что ранее сегодня Камчатка пережила землетрясение магнитудой 8,7 — наиболее мощное из зарегистрированных в регионе с 1952 года. Это сейсмическое событие спровоцировало объявление угрозы цунами, и его волны были зафиксированы в Елизовском районе. Также последствия ЧС были зафиксированы в Японии и двух штатах США. К счастью, обошлось без жертв.

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Полина Никифорова
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