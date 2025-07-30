Названы причины, по которым землетрясение на Камчатке обошлось без жертв

Мы прекрасно понимаем, что Камчатка — это территория естественно опасная и подобные явления будут в будущем. От этого никуда не денешься. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем — довольно организованную реакцию властей, организованную реакцию общества и реализованные позитивные технологии строительства, это, конечно, заслуга нас с вами — людей, общества, государства.