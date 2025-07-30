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30 июля, 12:12

Названы причины, по которым землетрясение на Камчатке обошлось без жертв

Депутат Новичков: Технологии и самоорганизация помогли избежать жертв на Камчатке

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

Землетрясение на Камчатке стало мощнейшим за последние десятилетия, однако не привело к жертвам. По мнению депутата Госдумы и члена Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Новичкова, это стало возможным благодаря сочетанию новых технологий, высокому уровню гражданской обороны и самоорганизованности людей. Об этом он поделился в разговоре с Life.ru.

Мы прекрасно понимаем, что Камчатка — это территория естественно опасная и подобные явления будут в будущем. От этого никуда не денешься. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем — довольно организованную реакцию властей, организованную реакцию общества и реализованные позитивные технологии строительства, это, конечно, заслуга нас с вами — людей, общества, государства.

Новичков Николай

Депутат Государственной думы, член Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики

Мы прекрасно понимаем, что Камчатка — это территория естественно опасная и подобные явления будут в будущем. От этого никуда не денешься. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем — довольно организованную реакцию властей, организованную реакцию общества и реализованные позитивные технологии строительства, это, конечно, заслуга нас с вами — людей, общества, государства.
Мы прекрасно понимаем, что Камчатка — это территория естественно опасная и подобные явления будут в будущем. От этого никуда не денешься. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем — довольно организованную реакцию властей, организованную реакцию общества и реализованные позитивные технологии строительства, это, конечно, заслуга нас с вами — людей, общества, государства.

Он отметил три фактора, которые помогли избежать трагедии: первый — это новый уровень строительства на сейсмоопасных территориях, второй — возросший уровень гражданской обороны, особенно на фоне текущих обстоятельств, третий — самоорганизованность общества. Новичков подчеркнул, что такие природные явления для Камчатки не редкость, но именно грамотная организация позволила избежать трагедии. Люди стали доверять друг другу и помогать, что сыграло тоже ключевую роль.

«Системы сработали своевременно»: В Кремле оценили готовность Камчатки к землетрясению
«Системы сработали своевременно»: В Кремле оценили готовность Камчатки к землетрясению

Напомним, что в ночь с 29-го на 30 июля на Камчатке произошло одно из самых мощных землетрясений за последние десятилетия. Эпицентр находился в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 километров. Сразу после подземных ударов была объявлена угроза цунами, власти организовали эвакуацию населения из прибрежных районов. Однако уже днём 30 июля тревога была отменена. Жертв удалось избежать.

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Ольга Годуненко
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