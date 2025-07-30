«Системы сработали своевременно»: В Кремле оценили готовность Камчатки к землетрясению

Камчатский край показал высокую готовность к землетрясению в регионе. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, все системы сработали и показали наилучший результат.

«Своевременно сработали все системы оповещения, по цунами была организована эвакуация людей из тех местностей, откуда нужно было их эвакуировать», — сказал он.

Землетрясение не застало власти региона врасплох. Как отметил Песков, сейсмоустойчивость зданий в регионе позволила избежать жертв и значительных разрушений. Отвечая на вопрос о возможном награждении граждан, проявивших себя в условиях бедствия, пресс-секретарь отметил, что пока говорить об этом преждевременно, и ему об этом ничего неизвестно.