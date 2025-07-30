Подвиг ради жизни: Камчатских онкологов, оперировавших во время землетрясения, представят к награде
Солодов: Камчатских онкологов, оперировавших во время землетрясения, наградят
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил подготовить документы для представления к государственным наградам врачей онкодиспансера в Петропавловске-Камчатском, узнал Life.ru.
Губернатор Камчатского края выразил благодарность медикам после мощного землетрясения. Видео © Life.ru
«Прошу подготовить документы для представления государственной награды медикам, которые во время операции продолжили осуществление медицинской помощи», — заявил губернатор региона.
По его словам, медики проявили исключительное хладнокровие и профессионализм — несмотря на начавшиеся сильные толчки, они не покинули пациента, удерживали оборудование и довели операцию до конца.
Напомним, что несмотря на мощнейшие подземные толчки, медицинские специалисты онкологического диспансера на Камчатке продемонстрировали непревзойдённую стойкость и профессионализм, не прерывая хирургического вмешательства. Плановые операции требуют максимальной концентрации внимания и точности движений. Однако именно в этот ответственный момент началось землетрясение. Несмотря на колебания земли, врачи сохранили хладнокровие и продолжали свою работу.
30 июля на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8,7, что является рекордным показателем с 1952 года. Впоследствии в Сети появились видео, снятые в аэропорту Елизово во время подземных толчков: на них видно, как с потолка отваливаются элементы обшивки. По итогам происшествия несколько граждан обратились за медицинской помощью. Также мощные подземные толчки привели к обвалу стены детского сада и разрушениям в морском порту.
Обложка ©Telegram / «Минздрав Камчатского края»