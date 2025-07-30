Подвиг ради жизни: Камчатских онкологов, оперировавших во время землетрясения, представят к награде

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил подготовить документы для представления к государственным наградам врачей онкодиспансера в Петропавловске-Камчатском, узнал Life.ru.

Губернатор Камчатского края выразил благодарность медикам после мощного землетрясения. Видео © Life.ru

«Прошу подготовить документы для представления государственной награды медикам, которые во время операции продолжили осуществление медицинской помощи», — заявил губернатор региона.

По его словам, медики проявили исключительное хладнокровие и профессионализм — несмотря на начавшиеся сильные толчки, они не покинули пациента, удерживали оборудование и довели операцию до конца.