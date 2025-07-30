Появилось видео адской тряски из камчатской квартиры во время землетрясения
«Постньюс» опубликовал видео из квартиры на Камчатке во время землетрясения
Кот явно испугался землетрясения. Обложка © «Постньюс»
Жители Камчатки показали кадры разрушений в своих квартирах после мощного землетрясения. Кадры публикует «Постньюс».
Квартира жительницы Камчатки во время землетрясения. Видео © «Постньюс»
«Коты метались по квартире, падали книги, коробки, бутылки. Вода из кошачьей миски расплескалась на 0,5 м вокруг», — рассказала местная жительница.
Трещина после землетрясения на Камчатке. Фото © «Постньюс»
По её словам, тряска продолжалась около двух минут, но её квартире повезло — видимых повреждений не осталось. В соседних же домах на стенах появились трещины.
Алина, живущая на Камчатке с рождения, призналась, что никогда не сталкивалась с землетрясением такой силы. При этом она отметила, что с 2023 года мощные толчки на полуострове стали происходить регулярно. Местные власти продолжают оценивать масштабы разрушений, но уже сейчас ясно, что многим домам потребуется серьёзный ремонт.
Землетрясение на Камчатке. Видео © Telegram / «Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН»
Телеграм-канал «Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН» также опубликовал видео, снятое во время землетрясения жителями. На кадрах видно, как от мощных толчков трясется мебель и техника, а хозяева едва удерживаются на ногах. Жильцыедва сдерживают эмоции, стараясь не поддаваться панике.
Напомним, что 30 июля Камчатку потрясло землетрясение магнитудой 8,7 — сильнейшее в регионе с 1952 года. После него была объявлена угроза цунами, волны достигли Елизовского района. Подземные толчки ощущались и за пределами полуострова – на Сахалине и Курильских островах, сюда тоже добралось цунами. Ранее Life.ru публиковал рассказ местной жительницы, которая заявила, что афтершоки наблюдаются даже сейчас.