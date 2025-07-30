Появилось видео адской тряски из камчатской квартиры во время землетрясения

Жители Камчатки показали кадры разрушений в своих квартирах после мощного землетрясения. Кадры публикует «Постньюс».

Квартира жительницы Камчатки во время землетрясения. Видео © «Постньюс»

«Коты метались по квартире, падали книги, коробки, бутылки. Вода из кошачьей миски расплескалась на 0,5 м вокруг», — рассказала местная жительница.

Трещина после землетрясения на Камчатке. Фото © «Постньюс»

По её словам, тряска продолжалась около двух минут, но её квартире повезло — видимых повреждений не осталось. В соседних же домах на стенах появились трещины.

Алина, живущая на Камчатке с рождения, призналась, что никогда не сталкивалась с землетрясением такой силы. При этом она отметила, что с 2023 года мощные толчки на полуострове стали происходить регулярно. Местные власти продолжают оценивать масштабы разрушений, но уже сейчас ясно, что многим домам потребуется серьёзный ремонт.

Землетрясение на Камчатке. Видео © Telegram / «Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН»