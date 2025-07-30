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Регион
30 июля, 14:38

Появилось видео адской тряски из камчатской квартиры во время землетрясения

«Постньюс» опубликовал видео из квартиры на Камчатке во время землетрясения

Кот явно испугался землетрясения. Обложка © «Постньюс»

Кот явно испугался землетрясения. Обложка © «Постньюс»

Жители Камчатки показали кадры разрушений в своих квартирах после мощного землетрясения. Кадры публикует «Постньюс».

Квартира жительницы Камчатки во время землетрясения. Видео © «Постньюс»

«Коты метались по квартире, падали книги, коробки, бутылки. Вода из кошачьей миски расплескалась на 0,5 м вокруг», — рассказала местная жительница.

Трещина после землетрясения на Камчатке. Фото © «Постньюс»

Трещина после землетрясения на Камчатке. Фото © «Постньюс»

По её словам, тряска продолжалась около двух минут, но её квартире повезло — видимых повреждений не осталось. В соседних же домах на стенах появились трещины.

Алина, живущая на Камчатке с рождения, призналась, что никогда не сталкивалась с землетрясением такой силы. При этом она отметила, что с 2023 года мощные толчки на полуострове стали происходить регулярно. Местные власти продолжают оценивать масштабы разрушений, но уже сейчас ясно, что многим домам потребуется серьёзный ремонт.

Землетрясение на Камчатке. Видео © Telegram / «Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН»

Телеграм-канал «Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН» также опубликовал видео, снятое во время землетрясения жителями. На кадрах видно, как от мощных толчков трясется мебель и техника, а хозяева едва удерживаются на ногах. Жильцыедва сдерживают эмоции, стараясь не поддаваться панике.

На Камчатке отменили угрозу цунами после мощного землетрясения
На Камчатке отменили угрозу цунами после мощного землетрясения

Напомним, что 30 июля Камчатку потрясло землетрясение магнитудой 8,7 — сильнейшее в регионе с 1952 года. После него была объявлена угроза цунами, волны достигли Елизовского района. Подземные толчки ощущались и за пределами полуострова – на Сахалине и Курильских островах, сюда тоже добралось цунами. Ранее Life.ru публиковал рассказ местной жительницы, которая заявила, что афтершоки наблюдаются даже сейчас.

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Алиса Хуссаин
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