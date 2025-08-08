На Камчатке произошёл 41 афтершок за сутки, четыре ощущались жителями

В Камчатском крае за последние сутки зафиксировали 41 афтершок, сообщает краевое управление МЧС России. Четыре из них ощущались местными жителями.

Директор Камчатского филиала ФИЦ Единая геофизическая служба РАН Данила Чебров заявил РИА «Новости», что после мощного землетрясения в регионе ожидаются сильные, однако неразрушительные афтершоки.

Кроме того, из-за активности Ключевского вулкана существует угроза размытия участка трассы Мильково – Усть-Камчатск со 153-го по 187-й километр. Местные власти призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.