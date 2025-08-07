В Сети гуляет липовый «‎доклад» командующего о трещине в атомной подлодке на Камчатке

Сообщения о «трещине» в атомной подводной лодке в результате землетрясения и цунами на Камчатке являются ложными. На гуляющий по местным пабликам фейковый доклад командующего Тихоокеанским флотом обратили внимание в Центре управления регионом (ЦУР).

«В федеральных Telegram-каналах распространяется информация, что в результате землетрясения и цунами на Камчатке повреждения получила атомная подводная лодка. Из-за этого в районе отсека ядерного реактора образовалась трещина, радиоактивные воды попали в Авачинскую бухту. ТОФ и правительство Камчатского края данную информацию опровергли», — говорится в официальном сообщении .

В центре управления регионом отметили, что фейк в «документе» выдают ошибки в оформлении, орфографические неточности и использование просторечия в якобы деловой переписке. Также в ЦУР обратили внимание на отсутствие отчества адресата в документе и неофициальное название регионального управления МЧС. Кроме того, в самой публикации используется отфотошопленное изображение с использованием фотографий из Сети, одно из которых защищено авторским правом. Тихоокеанский флот и краевые власти подтвердили отсутствие каких-либо инцидентов с подводными лодками.