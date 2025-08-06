Учёный рассказал о неожиданных последствиях землетрясения на Камчатке
Учёный Чебров: Из-за землетрясения Камчатка снизилась по высоте
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После недавнего мощного землетрясения Камчатка немного снизилась по высоте. Об этом, как передаёт газета «Известия», сообщил руководитель Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.
Говоря о последствиях подземных толчков, специалист сообщил о незначительном снижении полуострова по высоте. Новых серьёзных изменений не предвидится, добавил Чебров.
«Сдвиг как раз и есть результат мощного землетрясения. Поэтому ничего дополнительного там произойти не может, кроме того, что будет происходить в ходе афтершокового процесса. А сам по себе сейсмический процесс на Камчатке не останавливался», — рассказал специалист.
Ещё одним из последствий сильного землетрясения стало перемещение Камчатки на два метра в сторону Тихого океана. Как утверждает глава Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Пётр Шебалин, ни к каким серьёзным последствиям для климата этот сдвиг не приведёт.