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6 августа, 03:03

Учёный рассказал о неожиданных последствиях землетрясения на Камчатке

Учёный Чебров: Из-за землетрясения Камчатка снизилась по высоте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kokhanchikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kokhanchikov

После недавнего мощного землетрясения Камчатка немного снизилась по высоте. Об этом, как передаёт газета «Известия», сообщил руководитель Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

Говоря о последствиях подземных толчков, специалист сообщил о незначительном снижении полуострова по высоте. Новых серьёзных изменений не предвидится, добавил Чебров.

«Сдвиг как раз и есть результат мощного землетрясения. Поэтому ничего дополнительного там произойти не может, кроме того, что будет происходить в ходе афтершокового процесса. А сам по себе сейсмический процесс на Камчатке не останавливался», — рассказал специалист.

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Ещё одним из последствий сильного землетрясения стало перемещение Камчатки на два метра в сторону Тихого океана. Как утверждает глава Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Пётр Шебалин, ни к каким серьёзным последствиям для климата этот сдвиг не приведёт.

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Виталий Приходько
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