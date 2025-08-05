«Петля смерти»: Учёный ответил, куда уезжает Камчатка и чем опасны смещения плит

Движение плит происходит рывками: медленное накопление напряжений сменяется резкими смещениями (как на Камчатке, где плита сдвинулась на два метра). Океаническая плита как бы «подныривает» под континентальную (субдукция), толкая её в противоположном направлении. Например, Тихий океан окружён «огненным кольцом» вулканов (Камчатка, Япония, Южная Америка). Напряжение в коре накапливается до критического уровня, затем сбрасывается в результате землетрясения. При этом быстрого дрейфа нет: смещение на два метра — относительно редкое событие.

Карнаухов отметил, что, хоть Камчатка и не уплывёт в Австралию, на движение полуострова будет оказывать влияние активность тектонических процессов в Тихом океане. Особую тревогу, по мнению исследователя, вызывает учащение мегаземлетрясений — если в XIX–XX веках их было около десяти, то за первые 25 лет XXI века уже зафиксировано шесть или семь подобных катастроф.