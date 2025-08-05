«Петля смерти»: Учёный ответил, куда уезжает Камчатка и чем опасны смещения плит
Климатолог Карнаухов: Глобальное потепление провоцирует катастрофические землетрясения
Обложка © РИА «Новости» / Наталия Акбирова
Анализ геодинамических наблюдений, проведённый Камчатским филиалом Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН), выявил неожиданное явление: вся территория региона ощутимо сместилась в юго-восточном направлении. Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН в беседе с Life.ru рассказал, что Камчатка постепенно смещается из-за тектонической активности.
Движение плит происходит рывками: медленное накопление напряжений сменяется резкими смещениями (как на Камчатке, где плита сдвинулась на два метра). Океаническая плита как бы «подныривает» под континентальную (субдукция), толкая её в противоположном направлении. Например, Тихий океан окружён «огненным кольцом» вулканов (Камчатка, Япония, Южная Америка). Напряжение в коре накапливается до критического уровня, затем сбрасывается в результате землетрясения. При этом быстрого дрейфа нет: смещение на два метра — относительно редкое событие.
Карнаухов отметил, что, хоть Камчатка и не уплывёт в Австралию, на движение полуострова будет оказывать влияние активность тектонических процессов в Тихом океане. Особую тревогу, по мнению исследователя, вызывает учащение мегаземлетрясений — если в XIX–XX веках их было около десяти, то за первые 25 лет XXI века уже зафиксировано шесть или семь подобных катастроф.
Расплавленная магма в земной коре влияет на климат опосредованно: таяние ледников повышает уровень океана, меняя давление на литосферные плиты. Это провоцирует их движение, вызывая землетрясения и вулканическую активность.
«Опасность в том, что земная кора содержит миллионы раз больше связанного CO₂, чем атмосфера. Если магма начнёт взаимодействовать с известняками (основной резервуар CO₂), это вызовет его массовое выделение через вулканы, усиливая парниковый эффект. Возникнет «петля смерти»: потепление → активизация тектоники → выбросы CO₂ → ускорение потепления. В крайнем сценарии Земля рискует повторить судьбу Венеры с температурой +100°C и гибелью жизни», — заключил учёный.
Напомним, что утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение рекордной силы — магнитудой 8,7. Специалисты сочли его сильнейшим с 1952 года. Мощное сейсмическое событие породило цунами, волны которого в Северо-Курильске достигали двухсот метров, вынудив к эвакуации 2400 человек. Предупреждения о цунами были выпущены и для ряда других стран, включая Японию, США и Филиппины. В последующие сутки были зафиксированы серии афтершоков и повторных землетрясений.