На Камчатке прогнозируется усиление извержения Ключевского в ближайшие дни

В ближайшие дни на Камчатке ожидается усиление извержения Ключевского вулкана. Одновременно фиксируется тенденция к снижению сейсмической активности в районе вулкана Камбальный. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Вулкан Ключевской — наблюдается извержение, возможны пепловые выбросы высотой до 8 км. Продолжается вулканическое дрожание, которое постепенно усиливается. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 км», — говорится в сообщении.

Такой прогноз был представлен учёными в ходе внеочередного заседания Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска сейсмической и вулканической опасности в Камчатском крае.

Также сообщается о продолжающемся извержении вулкана Крашенинникова, где высота выбросов достигает 6 км, с потенциалом увеличения до 8 км. На вулкане Камбальный фиксируется снижение сейсмической активности. В районе Мутновского вулкана спутниковые данные выявили термальную аномалию, в связи с чем посещение этого района не рекомендовано.