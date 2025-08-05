Вулкан Ключевской второй раз за утро выбросил пепел на высоту семь километров

Вулкан Ключевской на Камчатке 5 августа произвёл пепловый выброс на высоту до 7000 метров над уровнем моря второй раз за утро. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на источник в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Высота самого вулкана составляет 4750 метров. Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении, в сторону Тихого океана.

«На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — говорится в сообщении.

Вулкану Ключевскому присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. МЧС России рекомендует не посещать окрестности вулкана и воздержаться от попыток восхождения на него.