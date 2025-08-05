Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 00:47

Вулкан Ключевской второй раз за утро выбросил пепел на высоту семь километров

Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Юрий Демянчук

Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Юрий Демянчук

Вулкан Ключевской на Камчатке 5 августа произвёл пепловый выброс на высоту до 7000 метров над уровнем моря второй раз за утро. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на источник в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Высота самого вулкана составляет 4750 метров. Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении, в сторону Тихого океана.

«На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет», — говорится в сообщении.

Вулкану Ключевскому присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. МЧС России рекомендует не посещать окрестности вулкана и воздержаться от попыток восхождения на него.

На Камчатке показали эффектные кадры проснувшегося впервые за 500 лет вулкана Крашенинникова
На Камчатке показали эффектные кадры проснувшегося впервые за 500 лет вулкана Крашенинникова

Ранее геолог и вулканолог Иван Махоткин рассказал, что массовое извержение вулканов на Камчатке связано с сейсмическими сдвигами Тихоокеанской плиты, которые произошли около недели назад и вызвали сильные землетрясения. По его словам, последние извержения на Камчатке были спрогнозированы, а значит, и новые пробуждения вулканов можно предсказать, поскольку извержению всегда предшествует тремор, вызванный движением вулканических газов. Извергающиеся вулканы представляют опасность, если выбросы пепла происходят на высоту более 10 тысяч километров.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar