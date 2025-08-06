Сейсмолог рассказал, станет ли Камчатка островом после землетрясения

Вызванный мощным землетрясением сдвиг Камчатского полуострова не приведёт к значительным изменениям климата. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал глава Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Пётр Шебалин.

Как объяснил учёный, полуостров постоянно движется в сторону Тихого океана со скоростью нескольких сантиметров в год. Во время сейсмической активности он сдвинулся сразу на два метра, что является большим показателем. Однако ни к каким серьёзных последствиям для климата это событие не приведёт.

По словам Шебалина, вероятность того, что из-за тектонических сдвигов Камчатка отделится от континента и превратится в остров близка к нулю. Эксперт добавил, что Камчатка является частью Североамериканской литосферной плиты, которая движется в сторону Тихого океана и надвигается на Тихоокеанскую литосферную плиту.