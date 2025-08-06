Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 22:32

Сейсмолог рассказал, станет ли Камчатка островом после землетрясения

Сейсмолог Шебалин: Сдвиг Камчатки не будет иметь последствий для климата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Вызванный мощным землетрясением сдвиг Камчатского полуострова не приведёт к значительным изменениям климата. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал глава Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Российской академии наук Пётр Шебалин.

Как объяснил учёный, полуостров постоянно движется в сторону Тихого океана со скоростью нескольких сантиметров в год. Во время сейсмической активности он сдвинулся сразу на два метра, что является большим показателем. Однако ни к каким серьёзных последствиям для климата это событие не приведёт.

По словам Шебалина, вероятность того, что из-за тектонических сдвигов Камчатка отделится от континента и превратится в остров близка к нулю. Эксперт добавил, что Камчатка является частью Североамериканской литосферной плиты, которая движется в сторону Тихого океана и надвигается на Тихоокеанскую литосферную плиту.

«Петля смерти»: Учёный ответил, куда уезжает Камчатка и чем опасны смещения плит
«Петля смерти»: Учёный ответил, куда уезжает Камчатка и чем опасны смещения плит

Напомним, Камчатка уплыла на два метра из-за землетрясения. Пиковые смещения земной коры, вызванные землетрясением, достигли почти двух метров в южной части полуострова. Это сопоставимо с горизонтальными подвижками, зафиксированными после разрушительного землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar