Новое землетрясение произошло на Камчатке
ЕГС РАН: На Камчатке произошло новое землетрясение магнитудой 5,7
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov
Камчатка, регион с повышенной сейсмической активностью, в очередной раз напомнила о себе: сегодня там зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщили представители камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
По информации сейсмологов, эпицентр находился на глубине 82,3 км, а само землетрясение произошло в 342 км от Петропавловска-Камчатского. Данные о том, ощущалось ли оно в населённых пунктах, пока не поступали.
Ранее сообщалось, что Камчатка уплыла на два метра из-за землетрясения. Пиковые смещения земной коры, вызванные землетрясением, достигли почти двух метров в южной части полуострова. Это сопоставимо с горизонтальными подвижками, зафиксированными после разрушительного землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония.