Новое землетрясение произошло на Камчатке

Камчатка, регион с повышенной сейсмической активностью, в очередной раз напомнила о себе: сегодня там зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщили представители камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По информации сейсмологов, эпицентр находился на глубине 82,3 км, а само землетрясение произошло в 342 км от Петропавловска-Камчатского. Данные о том, ощущалось ли оно в населённых пунктах, пока не поступали.