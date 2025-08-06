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Регион
6 августа, 05:53

Новое землетрясение произошло на Камчатке

ЕГС РАН: На Камчатке произошло новое землетрясение магнитудой 5,7

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Stepanov

Камчатка, регион с повышенной сейсмической активностью, в очередной раз напомнила о себе: сегодня там зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщили представители камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

По информации сейсмологов, эпицентр находился на глубине 82,3 км, а само землетрясение произошло в 342 км от Петропавловска-Камчатского. Данные о том, ощущалось ли оно в населённых пунктах, пока не поступали.

Ранее сообщалось, что Камчатка уплыла на два метра из-за землетрясения. Пиковые смещения земной коры, вызванные землетрясением, достигли почти двух метров в южной части полуострова. Это сопоставимо с горизонтальными подвижками, зафиксированными после разрушительного землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония.

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Оксана Попова
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