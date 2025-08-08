Встреча Путина и Трампа
7 августа, 22:58

Пепел от вулканов Ключевской и Крашенинникова поднялся до 12 и 5 километров

Пепловый шлейф от вулкана Ключевской. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Пепловые шлейфы от извержений камчатских вулканов Ключевской и Крашенинникова поднялся на высоту 12 и пять километров над уровнем моря. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

Судя по данным, пепловый шлейф от вулкана Ключевской продолжает увеличиваться: если днём пепловая эмиссия там достигала 10,5 км над уровнем моря, то к полуночи поднялась уже до 12 километров.

Новая напасть: Камчатке грозит наводнение из-за разрушенной дамбы у Ключевского вулкана

Извержение на вулкане Ключевской ранее спрогнозировали в МЧС. Там заранее предупредили о начале пароксизмальной стадии извержения, сходе лавы и высоте пепловых выбросов до 12 тысяч метров.

