МЧС: Вулкан Ключевской может выбросить пепел на высоту до 12 километров
Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Юрий Демянчук
На Камчатке зафиксирована активизация Ключевского вулкана. По информации регионального управления МЧС, в ближайшие трое суток ожидается начало пароксизмальной стадии извержения: высота пепловых выбросов может достичь 12 тысяч метров, из кратера начнёт сходить лава.
В населённых пунктах, расположенных вблизи — Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск — при смене ветра возможно выпадение пепла толщиной до нескольких миллиметров. Кроме того, при таянии ледников не исключено формирование грязевых потоков.
Уровень авиационной опасности повышен до «оранжевого», сейсмическая шкала переведена на «красный». Жителям и туристам рекомендовано не приближаться к вулкану и воздержаться от нахождения в потенциально опасной зоне.
А ранее в МЧС сообщили, что в районе Ключевского вулкана была разрушена дамба, в результате чего лавовый поток начал спускаться к леднику. Согласно ведомству, плавление льда приводит к высвобождению огромных масс воды, которые устремляются вниз по склону, продуцируя масштабные грязекаменные потоки.