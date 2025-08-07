МЧС: Вулкан Ключевской может выбросить пепел на высоту до 12 километров

На Камчатке зафиксирована активизация Ключевского вулкана. По информации регионального управления МЧС, в ближайшие трое суток ожидается начало пароксизмальной стадии извержения: высота пепловых выбросов может достичь 12 тысяч метров, из кратера начнёт сходить лава.

В населённых пунктах, расположенных вблизи — Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск — при смене ветра возможно выпадение пепла толщиной до нескольких миллиметров. Кроме того, при таянии ледников не исключено формирование грязевых потоков.

Уровень авиационной опасности повышен до «оранжевого», сейсмическая шкала переведена на «красный». Жителям и туристам рекомендовано не приближаться к вулкану и воздержаться от нахождения в потенциально опасной зоне.