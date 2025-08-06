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Регион
6 августа, 12:44

Земля снова содрогнулась: На Камчатке зафиксировали мощный афтершок

ФИЦ ЕГС РАН: На Камчатке зафиксирован афтершок магнитудой 6,4

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MuhsinRina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MuhsinRina

В 22:35 (13:35 мск) на Камчатке произошёл сильный подземный толчок. По информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, это был афтершок магнитудой 6,4.

Его очаг находился на глубине 39,3 км, а эпицентр — в 213 километрах от Петропавловска-Камчатского. Данных об ощутимости не поступало.

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Напомним, что 30 июля утром Камчатка пережила землетрясение беспрецедентной силы — магнитудой 8,7, которое специалисты назвали сильнейшим с 1952 года. Это мощное сейсмическое событие породило цунами, волны в Северо-Курильске захлестнули побережье на 200 метров. Событие не прошло бесследно — после подземных толчков Камчатка сдвинулась к юго-востоку. Афтершоки в регионе продолжаются.

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Ольга Сливченко
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