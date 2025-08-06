Земля снова содрогнулась: На Камчатке зафиксировали мощный афтершок

В 22:35 (13:35 мск) на Камчатке произошёл сильный подземный толчок. По информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, это был афтершок магнитудой 6,4.

Его очаг находился на глубине 39,3 км, а эпицентр — в 213 километрах от Петропавловска-Камчатского. Данных об ощутимости не поступало.