Земля снова содрогнулась: На Камчатке зафиксировали мощный афтершок
ФИЦ ЕГС РАН: На Камчатке зафиксирован афтершок магнитудой 6,4
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В 22:35 (13:35 мск) на Камчатке произошёл сильный подземный толчок. По информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, это был афтершок магнитудой 6,4.
Его очаг находился на глубине 39,3 км, а эпицентр — в 213 километрах от Петропавловска-Камчатского. Данных об ощутимости не поступало.
Напомним, что 30 июля утром Камчатка пережила землетрясение беспрецедентной силы — магнитудой 8,7, которое специалисты назвали сильнейшим с 1952 года. Это мощное сейсмическое событие породило цунами, волны в Северо-Курильске захлестнули побережье на 200 метров. Событие не прошло бесследно — после подземных толчков Камчатка сдвинулась к юго-востоку. Афтершоки в регионе продолжаются.