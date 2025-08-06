Новая напасть: Камчатке грозит наводнение из-за разрушенной дамбы у Ключевского вулкана

На Камчатке в районе Ключевского вулкана разрушена дамба, сообщили в региональном управлении МЧС. Вода из ледников сейчас течёт по обоим рукавам реки Студёной. Ситуация усугубляется активностью самого вулкана.

«Резко увеличилась высота пепловых выбросов, началось интенсивное фонтанирование раскалённых бомб, выбрасываются большие объёмы пирокластического материала на склоны. Мощный лавовый поток спускается к леднику Богдановича», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что плавление льда приводит к высвобождению огромных масс воды, которые устремляются вниз по склону, продуцируя масштабные грязекаменные потоки.

В случае схода крупных селевых потоков они могут достичь трассы Мильково — Усть-Камчатск, что создаёт риск размыва дорожного полотна и блокировки автомобильного движения. Как сообщается, под угрозой могут оказаться и туристические маршруты в районе Толбачинского дола.