Землетрясение на Камчатке сдвинуло Владивосток

Землетрясение, которое произошло 30 июля на расстоянии 170 км от Камчатки, вызвало заметное смещение земной поверхности. Приборы зарегистрировали, что Владивосток сдвинулся на 5 см на юг, а затем вернулся на 5 см на север спустя 10 минут. Об этих данных сообщил профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николай Шестаков.

«Даже станции во Владивостоке, находящиеся на удалении 2350 км от эпицентра, обнаружили движение земной поверхности, вызванное землетрясением на Камчатке. Спустя 10 минут после основного толчка наш город «колебался» почти на 5 см», — приводится комментарий профессора на сайте Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).