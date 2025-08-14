Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 23:49

На Камчатке зарегистрировали более 40 афтершоков после землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LARISA DUKA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LARISA DUKA

На Камчатке продолжается афтершоковый процесс после мощного землетрясения 30 июля. В течение суток специалисты зафиксировали 44 сейсмособытия, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, один из афтершоков ощущался в населённых пунктах с силой от двух до трёх баллов. В пунктах временного размещения тем временем остаётся лишь один человек.

Напомним, что в предыдущие сутки было зарегистрировано 37 афтершоков, из которых четыре ощущались людьми. Учёные сообщили, что в настоящее время наблюдается активность на семи вулканах региона, что может быть связано с недавними землетрясениями, пробудившими некоторые из них. Специалисты продолжают следить за ситуацией и призывают жителей соблюдать осторожность.

РАН: Шлейф пепла от Ключевского вулкана растянулся на 450 километров
РАН: Шлейф пепла от Ключевского вулкана растянулся на 450 километров

Ранее Life.ru писал, что извержение вулкана Ключевской на Камчатке завершилось. После этого процесса в кратере образовался новый шлаковый конус.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Общество
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar