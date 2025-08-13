За сутки на Камчатке произошло 37 афтершоков магнитудой до 5,5
Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Юрий Демянчук
На Камчатке после мощного землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются афтершоки — за последние сутки зафиксировали 37 толчков. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«За сутки произошли 37 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,5. В населённых пунктах подземные толчки ощущались 4 раза, их сила составила 2-3 балла», — говорится в сообщении.
В Петропавловске-Камчатском на Халактырском шоссе и в Вилючинске открыты временные пункты. Там сейчас находятся 30 человек, в том числе шесть детей. На семи вулканах региона сохраняется повышенная активность.
Ранее МЧС предупредило о возможном пеплопаде на Камчатке. Пепловое облако движется в юго-западном направлении и может затронуть территории Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского округов, а также города Петропавловск-Камчатский и Вилючинск. Авиационный код опасности из-за извержения Ключевского вулкана понижен с «красного» до «оранжевого».