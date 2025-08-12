Камчатку трясёт уже более 70 лет из-за закона Омари
Учёный Дягилев объяснил сотни землетрясений на Камчатке законом Омари
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis
С момента самого крупного землетрясения на Камчатке с 1950-х годов в регионе произошло более сотни землетрясений, заявил заместитель директора по научной работе ФИЦ ЕГС РАН Руслан Дягилев. В такой активизации нет ничего аномального, объяснил учёный.
«Схожесть таких процессов, наблюдаемая многократно, позволила сейсмологам даже вывести специальный закон — закон Омори. Чем сильнее (по магнитуде) главный удар, тем выше число и магнитуда последующих афтершоков. Но все они все равно слабее главного, и их поток со временем снижается», — цитирует Дягилева РБК.
Сейчас интенсивность колебаний настолько высока, что регистрируется новый подземный толчок каждые десять-двенадцать минут. Кроме того, землетрясение повлияло и на поведение близлежащих вулканов. Согласно наблюдениям, начавшийся накануне катаклизма выброс вулканической активности усилился.
Напомним, что за последние сутки на Камчатке зарегистрировали 18 афтершоков с магнитудой от 3,7 до 5,5. Кроме того, Ключевской вулкан выпустил два пепловых выброса за сутки. Помимо этого у побережья Камчатки произошли землетрясения магнитудой 5,2 и 5,5.