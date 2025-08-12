Встреча Путина и Трампа
12 августа, 11:01

Камчатку трясёт уже более 70 лет из-за закона Омари

Учёный Дягилев объяснил сотни землетрясений на Камчатке законом Омари

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

С момента самого крупного землетрясения на Камчатке с 1950-х годов в регионе произошло более сотни землетрясений, заявил заместитель директора по научной работе ФИЦ ЕГС РАН Руслан Дягилев. В такой активизации нет ничего аномального, объяснил учёный.

«Схожесть таких процессов, наблюдаемая многократно, позволила сейсмологам даже вывести специальный закон — закон Омори. Чем сильнее (по магнитуде) главный удар, тем выше число и магнитуда последующих афтершоков. Но все они все равно слабее главного, и их поток со временем снижается», цитирует Дягилева РБК.

Сейчас интенсивность колебаний настолько высока, что регистрируется новый подземный толчок каждые десять-двенадцать минут. Кроме того, землетрясение повлияло и на поведение близлежащих вулканов. Согласно наблюдениям, начавшийся накануне катаклизма выброс вулканической активности усилился.

Сейсмолог предупредил, что Камчатку будет трясти ещё несколько лет
Напомним, что за последние сутки на Камчатке зарегистрировали 18 афтершоков с магнитудой от 3,7 до 5,5. Кроме того, Ключевской вулкан выпустил два пепловых выброса за сутки. Помимо этого у побережья Камчатки произошли землетрясения магнитудой 5,2 и 5,5.

Полина Никифорова
