МЧС: На Камчатке за сутки зарегистрировали 18 афтершоков магнитудой до 5,5

Камчатка сохраняет высокий уровень сейсмической активности: за последние сутки зарегистрировано 18 афтершоков с магнитудой от 3,7 до 5,5, сообщили в главном управлении МЧС по краю. Жители населённых пунктов не ощущали подземных толчков.

Во временных пунктах размещения находятся 22 человека, включая троих несовершеннолетних. Психологи ведомства продолжают оказывать пострадавшим необходимую поддержку.

Одновременно с землетрясениями сохраняется опасность вулканической активности. Ключевской вулкан выпустил два пепловых выброса за сутки. Специалисты предупреждают о риске размыва части автодороги Мильково — Усть-Камчатск и не исключают вероятность крупного извержения с пепловым столбом до 12 километров.