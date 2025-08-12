МЧС: На Камчатке за сутки зарегистрировали 18 афтершоков магнитудой до 5,5
Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН / Юрий Демянчук
Камчатка сохраняет высокий уровень сейсмической активности: за последние сутки зарегистрировано 18 афтершоков с магнитудой от 3,7 до 5,5, сообщили в главном управлении МЧС по краю. Жители населённых пунктов не ощущали подземных толчков.
Во временных пунктах размещения находятся 22 человека, включая троих несовершеннолетних. Психологи ведомства продолжают оказывать пострадавшим необходимую поддержку.
Одновременно с землетрясениями сохраняется опасность вулканической активности. Ключевской вулкан выпустил два пепловых выброса за сутки. Специалисты предупреждают о риске размыва части автодороги Мильково — Усть-Камчатск и не исключают вероятность крупного извержения с пепловым столбом до 12 километров.
А ранее в Тихом океане произошло два землетрясения магнитудами 5,2 и 5,5. Эпицентр подземных толчков находился в 225 и в 220 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг второго землетрясения залегал на глубине 8,5 километра в 220 километрах от города.