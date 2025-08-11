Сейсмолог предупредил, что Камчатку будет трясти ещё несколько лет

На Камчатке землетрясения будут продолжаться ещё несколько лет. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» сообщил заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков.

По его словам, афтершоки, особенно сильные, продолжат смещать полуостров в юго-восточном направлении. Хотя величина смещения составит уже не метры, а сантиметры или десятки сантиметров, процесс будет длительным.

«Безусловно, афтершоки, особенно сильные, будут продолжать двигать Камчатку на юго-восток. Другое дело, что величина смещения будет не 2 метра, а допустим, несколько сантиметров. Может быть, десятки сантиметров. Но смещение будет происходить, и сильные афтершоки будут продолжаться на протяжении нескольких месяцев — с магнитудой 5, с магнитудой 6, не дай Бог с магнитудой 7. Небольшие землетрясения будут продолжаться на протяжении нескольких лет», — пояснил эксперт в интервью kp.ru.

Корженков добавил, что сейсмическая активность снизится постепенно, но полностью не прекратится в обозримом будущем.