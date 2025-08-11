Сейсмолог предупредил, что Камчатку будет трясти ещё несколько лет
Эксперт Корженков: Землетрясения на Камчатке не прекратятся в ближайшие годы
На Камчатке землетрясения будут продолжаться ещё несколько лет. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» сообщил заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН, доктор геолого-минералогических наук Андрей Корженков.
По его словам, афтершоки, особенно сильные, продолжат смещать полуостров в юго-восточном направлении. Хотя величина смещения составит уже не метры, а сантиметры или десятки сантиметров, процесс будет длительным.
«Безусловно, афтершоки, особенно сильные, будут продолжать двигать Камчатку на юго-восток. Другое дело, что величина смещения будет не 2 метра, а допустим, несколько сантиметров. Может быть, десятки сантиметров. Но смещение будет происходить, и сильные афтершоки будут продолжаться на протяжении нескольких месяцев — с магнитудой 5, с магнитудой 6, не дай Бог с магнитудой 7. Небольшие землетрясения будут продолжаться на протяжении нескольких лет», — пояснил эксперт в интервью kp.ru.
Корженков добавил, что сейсмическая активность снизится постепенно, но полностью не прекратится в обозримом будущем.
Ранее Life.ru сообщал, что на Камчатке продолжается серия афтершоков. За прошедшие 24 часа было зафиксировано 54 подземных толчка. В Петропавловске-Камчатском, на Халактырском шоссе, а также в Вилючинске организованы временные пункты размещения, где сейчас находятся 35 человек, среди которых семеро несовершеннолетних. С пострадавшими работают психологи, оказывая необходимую поддержку.