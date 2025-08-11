На Камчатке за сутки произошло 54 афтершока

На Камчатке продолжается серия афтершоков. За последние сутки зарегистрировано 54 сейсмических толчка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«За сутки произошли 54 афтершока. В населённых пунктах ощущались 6 из них. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов», — говорится в сообщении.

В Петропавловске-Камчатском на Халактырском шоссе и в Вилючинске работают пункты временного размещения. В них находятся 35 человек, включая семерых детей. С ними ведут работу специалисты психологической службы.