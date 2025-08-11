Встреча Путина и Трампа
Регион
11 августа, 00:18

На Камчатке за сутки произошло 54 афтершока

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

На Камчатке продолжается серия афтершоков. За последние сутки зарегистрировано 54 сейсмических толчка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«За сутки произошли 54 афтершока. В населённых пунктах ощущались 6 из них. Сила подземных толчков составила от 2 до 4 баллов», — говорится в сообщении.

В Петропавловске-Камчатском на Халактырском шоссе и в Вилючинске работают пункты временного размещения. В них находятся 35 человек, включая семерых детей. С ними ведут работу специалисты психологической службы.

Сейсмологи также сообщили о повышенной активности на семи вулканах региона. По их оценкам, подземные толчки могли стать причиной пробуждения части из них.

Камчатка «ушла» на 2 метра: Какие ещё части света двигались в новейшей истории и как это повлияло на Землю
Утром 10 августа на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,0 баллов. Его очаг залёг на глубине 33 км, в 215 километрах от краевой столицы — Петропавловска-Камчатского. Позднее в тот же день был зафиксирован ещё один толчок, который оценивается в 5,0 баллов. Глубина очага составила 43.8 км.

Тимур Хингеев
